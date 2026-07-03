Общество
3 июля 19:54
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«Вечерняя Казань»

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Почти 450 татарстанцев с инвалидностью трудоустроили через Кадровый центр

Показатель на 32 процента выше по сравнению с предыдущим годом.

Почти 450 татарстанцев с инвалидностью трудоустроили через Кадровый центр

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Кадровый центр «Работа России» Татарстана поступило в 2026 году 640 обращений от людей с инвалидностью. Из них трудоустроили 447 человек. Это на 32 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в учреждении.

Люди с ОВЗ востребованы в самых разных сферах. В числе вакансий: оператор котельной, звукооператор, учитель иностранного языка, лаборант химического анализа, солодовщик, собаковод, электрогазосварщик, инженер по автоматизированным системам, санитар ветеринарный, монтажник систем вентиляции, электрослесарь, инженер-технолог и слесарь-сантехник.

При этом профессиональное обучение через центр прошли три человека, еще шесть жителей сейчас проходят подготовку по программам: «Специалист по нейросетям и ИИ», «Сварщик», «Специалист по аналитике и базам данных», «1С-программист». Ожидают старта занятий еще 7 человек по направлениям «швея», «Python-разработчик с использованием ИИ» и «управление цифровыми проектами».

К обучению также приступили 23 безработных с инвалидностью, 11 из них уже прошли курсы, а семь продолжают осваивать материал.

Ранее сообщалось, что Татарстан намерен штрафовать предприятия за нетрудоустройство инвалидов. Речь одет о наказании за отказ людям с ОВЗ в приеме на работу, когда для них законом предусмотрена квота.

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