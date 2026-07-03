Татарстан и еще два региона России помогли Абхазии построить набережную
Общая площадь участка превысила семь тысяч «квадратов».
Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с первым замруководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко и президентом Абхазии Бадра Гунба осмотрели обновленную набережную Диоскуров в Сухуме. Ее помогали строить Татарстан, Башкирия и Нижегородская область вместе с представителями абхазского бизнеса и международным аэропортом Сухум имени Ардзинбы.
Татарстан помогал реконструировать участок набережной длиной в 700 метров. А общая площадь составляет 7,5 тысячи «квадратов». Там восстановили верх парапета с использованием гранита. На променаде выполнены работы по укладке плит, устройству бордюров, дренажной траншеи и инженерных сетей. Также установлено освещение. Благоустройство планируется завершить в течение двух месяцев.
В конце состоялось открытие памятных табличек со словами благодарности Татарстану и Башкирии от жителей Абхазии.
Ранее сообщалось, что Абхазия ждет признания от всех стран мира. Президент республики Бадра Гунба полагает, что другие государства будут «вынуждены принять эту реальность».
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