Благодаря врачам РКБ жительница Татарстана победила тяжелую миастению
Женщина уже практически вернулась к привычной жизни.
Врачи РКБ Татарстана помогли жительнице Зеленодольска справиться с тяжелой миастенией. Историей выздоровления пациентки поделилась пресс-служба Минздрава республики.
Женщина попала в больницу с подозрением на инсульт: у нее внезапно онемел язык и нарушилась координация. Диагноз не подтвердился, а ее состояние тем временем быстро ухудшалось. Она не могла двигаться и с трудом дышала.
Врачи РКБ, куда направили пациентку, диагностировали у нее тяжёлую миастению. После консилиумов с экспертами Научного центра неврологии ей назначили гормональную терапию. Лечение принесло свои плоды: сначала женщина начала сидеть, потом вставать и еще позже - ходить. Сейчас она уже практически вернулась к привычной жизни.
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