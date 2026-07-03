Общество
3 июля 21:21
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«Вечерняя Казань»

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Благодаря врачам РКБ жительница Татарстана победила тяжелую миастению

Женщина уже практически вернулась к привычной жизни.

Благодаря врачам РКБ жительница Татарстана победила тяжелую миастению

Автор фото: Минздрав Татарстана

Врачи РКБ Татарстана помогли жительнице Зеленодольска справиться с тяжелой миастенией. Историей выздоровления пациентки поделилась пресс-служба Минздрава республики.  

Женщина попала в больницу с подозрением на инсульт: у нее внезапно онемел язык и нарушилась координация. Диагноз не подтвердился, а ее состояние тем временем быстро ухудшалось. Она не могла двигаться и с трудом дышала.  

Врачи РКБ, куда направили пациентку, диагностировали у нее тяжёлую миастению. После консилиумов с экспертами Научного центра неврологии ей назначили гормональную терапию. Лечение принесло свои плоды: сначала женщина начала сидеть, потом вставать и еще позже - ходить. Сейчас она уже практически вернулась к привычной жизни.  

Женщина, для которой врачи стали второй семьей, поблагодарила от души медиков за упорство и веру в нее.

Ранее сообщалось, что после УЗИ в казанской клинике Нуриевых ребенок родился с врожденными патологиями. Врачи просмотрели порок позвоночника и ребёр.

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