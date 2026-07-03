У каждого пятого респондента в этой ситуации оказывались их дети или близкие.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госсовете Татарстана на круглом столе обсудили причины возникновения и профилактики детской травли (буллинга) в регионах России. Участие в мероприятии в режиме видеоконференции приняли депутаты, Уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова, члены экспертных советов Государственной думы, молодежного парламента, преподаватели учебных заведений, педагоги, психологи, эксперты.

- Буквально недавно я провел опрос у себя, люди говорят, что все чаще и чаще сталкиваются с буллингом в школах и не знают, что с этим делать. Не знают свои права и обязанности. У родителей возникают вопросы - что делать, если ребенок столкнулся с травлей, какая ответственность лежит на родителях и педагогах. Как помочь ребенку, который столкнулся с травлей, реабилитировать его. Даже спрашивают о том, что делать с детьми, которые занимаются буллингом, - подчеркнул актуальность проблемы депутат Госсовета Руслан Юсупов.

Согласно опросам, которые провел ВЦИОМ, примерно четверть молодых людей сталкивается в школе с травлей. Каждый пятый признался, что с такой ситуацией сталкивались их дети или ближайшее окружение, пишет пресс-служба Госсовета.

По словам Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Светланы Захаровой, количество поступающих в ее адрес обращений, связанных с конфликтными ситуациями среди школьников, растет. За первое полугодие 2026 года поступило 130 обращений, это 39% от их общего числа, привела она статистику.

- Участниками процесса, как правило, являются школа (учителя, директора), ученик и родители. Именно с ними нужно работать точечно. В школах должен работать штатный психолог, и он должен быть высококвалифицированным. Сегодня мы перекладываем эти функции на наших классных руководителей, — подчеркнула Захарова.

Ранее мы писали, что для школьников хотят ввести систему поощрений. Ученикам предложили выплаты, образовательные сертификаты или гранты.

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