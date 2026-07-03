В выходные казанцев ждет жаркая погода
Столбики термометров поднимутся до 32 градусов.
Предстоящие выходные будут жаркими для казанцев. Прогнозом погоды на ближайшие дни поделился Гидрометцентр Татарстана.
Ночью 4 июля синоптики обещают переменную облачность и кратковременный дождь. Скорость порывов ветра составит 4-9 метров в секунду, местами – до 12 метров. В ночные часы столбики термометров опустятся до +17..+19 градусов, днем поднимутся до +28..+30 градусов.
В республике 5 июля снова переменная облачность. Местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, возможно, град. При грозе порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14..+19 градусов, днем +27..+32 градуса.
Начало следующей недели принесет в республику кратковременный дождь, грозу, град. Жара слегка спадет: ночью термометры покажут +16..+21 градус, днем +24..+29 градусов.
Ранее сообщалось, что купаться в Татарстане разрешили на девяти пляжах из 24. Казанских мест отдыха в списке нет.
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