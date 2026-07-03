Общество
3 июля 17:27
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«Вечерняя Казань»

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Купаться в Татарстане разрешили на девяти пляжах из 24

Казанских мест отдыха в списке нет.

Купаться в Татарстане разрешили на девяти пляжах из 24

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Роспотребнадзор разрешил купаться на девяти пляжах в Татарстане из 24. Об этом говорится в сообщении ведомства. Казанских пляжей в списке нет.

По данным на 2 июля, разрешения выданы следующим пляжам: в Заинске (улица Красная площадь); в деревне Мещеряково Буинского района (улица Буа Алан); на южной окраине Елабуги; «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района; пляж в Набережных Челнах, расположенный напротив 38 и 12 микрорайонов (Набережная имени Табеева); Карабашское водохранилище «Аквапарк» в поселке Карабаш Бугульминского района; пляж «Юность» в Чистополе (улица Бутлерова); пляж парка «Кондурча» в Нурлате (улица Набережная); пляж и пляжный комплекс «Нократ» на реке Вятка в Мамадыше (улица Галактионова, 32).

Напомним, 1 июня в Казани официально открыли купальный сезон. Городские службы проверили готовность прибрежных территорий, провели водолазное обследование, очистили дно и береговые линии от мусора, а также выполнили косметический ремонт элементов инфраструктуры. Для отдыха определены пять муниципальных пляжей - это пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское», «Большое Лебяжье».

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