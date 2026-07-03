Партнерство с Wildberries является частью стратегии ВТБ по развитию сотрудничества с крупнейшими цифровыми платформами и компаниями.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

ВТБ и Wildberries развивают партнерство, основанное на модели «умной конкуренции», которая позволит объединить сильные стороны обеих компаний и предложить клиентам лучшие финансовые сервисы. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук.

«Сильная сторона ВТБ — создание по-настоящему надёжных, высокотехнологичных продуктов в части расчётных и кредитных решений. На это и направлено партнёрство с Wildberries: мы попытаемся реализовать модель умной конкуренции. Сохранится WB Банк и сохранится ВТБ в тех же цветовых решениях. Мы разберёмся, кто где сильнее, и постараемся извлечь из этого максимальную пользу для обеих компаний», — сказал Виталий Сергейчук.

По его словам, партнерство с Wildberries является частью стратегии ВТБ по развитию сотрудничества с крупнейшими цифровыми платформами и компаниями. Банк уже реализует совместные программы с Wildberries, Яндексом, Магнитом, РЖД и московским транспортом.

«ВТБ последовательно реализует стратегию построения партнёрств, а не собственного строительства. Работа каждого из нас по отдельности, работа вместе, работа в партнёрствах направлена на пользу для потребителя — чтобы у него были лучший сервис, лучшая цена и удобство при работе с тем или иным приложением или сервисом», — отметил Сергейчук.