Современные технологии легко могут сделать цифровой слепок.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

У россиян, которые любят шутить над мошенниками, могут начаться проблемы. Во-первых, сам факт диалога с аферистом означает, что голос человека могут записать. В дальнейшем его обработают с помощью современных технологий и будут рассылать родственникам, прося финансовую помощь. Для этого хватит лишь 20-25 секунд качественной записи, рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина. Ее слова приводит RT.

Также попытка разыграть мошенника несёт серьёзный эмоциональный риск. Злоумышленники оттачивают психологические схемы годами, умеют выводить собеседника из равновесия.

«Начиная спорить или иронизировать, вы, сами того не замечая, даёте им информацию о вашем характере, об особенностях речи и даже о вашей семье. Это может стать отправной точкой для более персонализированной атаки в будущем»,— отмечает эксперт.

Мошенники, «обидевшись», могут слить номер в базы для смс-бомбинга. Поэтому лучшая стратегия - это немедленное прекращение разговора.

Ранее сообщалось, что появились мошенники, выдающие себя за поставщиков крупнейших нефтяных компаний. Аферисты начали рассылать бизнесу фиктивные коммерческие предложения о продаже бензина по выгодным ценам.

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