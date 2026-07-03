Раис Татарстана встретился с Бадрой Гунбой в Сухуме.

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Глава Татарстана Рустам Минниханов был награжден высшим орденом Абхазии «Ахьд-Апша» (Честь и слава) II степени за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между республиками, развитие экономических и культурных связей. Также раис провел встречу с президентом республики Бадрой Гунбой в Сухуме, сообщили в его пресс-службе.

Минниханов заметил, что отношения России и Абхазии носят характер стратегического партнёрства. Действует межправительственная комиссия, осуществляется взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах. Также раис сообщил о значительном росте товарооборота с Абхазией: по итогам прошлого года он составил порядка 14 миллионов долларов, однако потенциал значительно выше.

Глава Татарстана призвал наращивать взаимный турпоток, развивать связи в области культуры, науки, образования и спорта. Он напомнил, что в Татарстане обучаются четыре студента из Абхазии.

Бадра Гунба заявил, что отношения между Татарстаном и Абхазией имеют глубокие исторические корни, также президент поблагодарил Минниханова за решение провести в Сухуме праздник Сабантуй.

Ранее сообщалось, что Абхазия ждет признания от всех стран мира. Бадра Гунба полагает, что другие государства будут «вынуждены принять эту реальность».

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