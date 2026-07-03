Кафе, где продавали шаурму с кишечной палочкой, закрыли в Татарстане
Проверку провели после случая кишечной инфекции у клиента.
В Нижнекамске суд по требованию Роспотребнадзора закрыл кафе быстрого питания «Шаурма-бразерс» на улице Корабельной, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверку в кафе провели после случая кишечной инфекции у покупателя. В изготовленной шаурме нашли бактерии группы кишечных палочек, также как и в смывах с разделочного ножа и холодильного оборудования. Помимо этого, там отсутствует раковина для мытья рук работников, недостаточно моечных ванн для приготовления пищи, отсутствует бактерицидный облучатель на участке по приготовлению шаурмы и используются продукты без маркировки.
Работали в заведении сотрудники без медицинского осмотра. Специалистом было забраковано три партии пищевых продуктов без маркировки общим весом свыше 5 килограмм.
Кафе опечатали, суд закрыл его на 30 суток.
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