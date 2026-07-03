Общество
3 июля 18:43
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«Вечерняя Казань»

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Кафе, где продавали шаурму с кишечной палочкой, закрыли в Татарстане

Проверку провели после случая кишечной инфекции у клиента.

Кафе, где продавали шаурму с кишечной палочкой, закрыли в Татарстане

Автор фото: Роспотребнадзор по РТ

В Нижнекамске суд по требованию Роспотребнадзора закрыл кафе быстрого питания «Шаурма-бразерс» на улице Корабельной, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку в кафе провели после случая кишечной инфекции у покупателя. В изготовленной шаурме нашли бактерии группы кишечных палочек, также как и в смывах с разделочного ножа и холодильного оборудования. Помимо этого, там отсутствует раковина для мытья рук работников, недостаточно моечных ванн для приготовления пищи, отсутствует бактерицидный облучатель на участке по приготовлению шаурмы и используются продукты без маркировки.

Работали в заведении сотрудники без медицинского осмотра. Специалистом было забраковано три партии пищевых продуктов без маркировки общим весом свыше 5 килограмм.

Кафе опечатали, суд закрыл его на 30 суток.

Ранее сообщалось, что суд на 15 суток закрыл аптеку в центре Казани. Учреждение работало с грубым нарушением требований и условий лицензии.

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