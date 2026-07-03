Лимит добычи — семь животных.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Мамадышском и Рыбно-Слободском районах Татарстана впервые могут разрешить охотиться на бурых медведей. Данный проект прошел государственную экологическую экспертизу.

Планируется установить лимит добычи в семь бурых медведей. Охоту разрешат в двух охотничьих угодьях — «Шумбут» и «Билярское», где сейчас обитает 71 особь. Установлены и другие лимиты, например, 1 057 лосей, 1 063 сибирских косуль, 12 благородных оленей, 21 пятнистого оленя, четырех рысей и 217 барсуков.

Ранее сообщалось, что одичавших собак готовятся признать в Татарстане охотничьим ресурсом. Методику подсчета поручено подготовить Госкомитету республики по биоресурсам.

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