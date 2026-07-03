В двух районах Татарстана собираются разрешить охоту на медведей
Лимит добычи — семь животных.
В Мамадышском и Рыбно-Слободском районах Татарстана впервые могут разрешить охотиться на бурых медведей. Данный проект прошел государственную экологическую экспертизу.
Планируется установить лимит добычи в семь бурых медведей. Охоту разрешат в двух охотничьих угодьях — «Шумбут» и «Билярское», где сейчас обитает 71 особь. Установлены и другие лимиты, например, 1 057 лосей, 1 063 сибирских косуль, 12 благородных оленей, 21 пятнистого оленя, четырех рысей и 217 барсуков.
Ранее сообщалось, что одичавших собак готовятся признать в Татарстане охотничьим ресурсом. Методику подсчета поручено подготовить Госкомитету республики по биоресурсам.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Возбуждено уголовное дело.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.