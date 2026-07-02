Появились мошенники, выдающие себя за поставщиков крупнейших нефтяных компаний
Аферисты начали рассылать бизнесу фиктивные коммерческие предложения о продаже бензина по выгодным ценам.
Мошенничество с топливом набирает обороты, отмечают в пресс-службе Сбера. Злоумышленники начали рассылать бизнесу фиктивные коммерческие предложения о продаже бензина по выгодным ценам. Чтобы вызвать доверие, они представляются поставщиками ведущих нефтяных компаний страны.
Переводить деньги таким организациям ни в коем случае нельзя, подчёркивают в банке.
В банке рекомендуют:
- связаться с контактным лицом в нефтяной компании и уточнить, является ли указанная в предложении организация их действующим поставщиком;
- пользоваться только проверенными каналами связи: не отвечать на письма с незнакомых адресов, проверять любую информацию на официальных сайтах;
- проявлять здоровый скептицизм, особенно если топливо предлагается по цене ниже рыночной.
«Мошенники используют ситуацию на рынке топлива в своих интересах. Мы уже предотвратили потери наших клиентов из числа юридических лиц на 18 миллионов рублей: иначе деньги ушли бы преступникам. Сейчас особенно важно перепроверять любую информацию о продаже топлива по официальным каналам. И это касается не только юридических, но и физических лиц: на поддельных сайтах людям предлагают купить бензин без очереди и талонов. Я прошу всех быть предельно внимательными и не поддаваться на эти уловки», - рассказал Станислав Кузнецов, зампредседателя правления Сбербанка.
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