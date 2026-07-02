В некоторых регионах более половины владельцев ездят без оформленного полиса.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Купившие машины из Китая водители не покупают страхование ОСАГО и вообще считают его бесполезным, поскольку при ДТП компенсации не хватает на покупку новых запчастей. В части регионов России уже более половины владельцев ездят без оформленного полиса. Дело в том, что в каталоге Российского союза автостраховщиков, по которому рассчитываются выплаты, цены на детали занижены в пять раз, из-за чего платить за повреждения все равно приходится из собственного кошелька. Об этом сообщает SHOT.

Например, передний бампер Haval Jolion по рынку стоит более 30 тысяч рублей, а по каталогу — всего 5,6 тысячи, бампер Omoda C5 в действительности обойдется в 29,5 тысячи, но в Союзе автостраховщиков его оценили в 5,9 тысячи. Причина такой разницы может быть в том, что цены растут быстрее, чем их успевают пересчитывать.

Ранее сообщалось, что с 11 июля вступят в силу новые правила формирования справочников средней стоимости запчастей и материалов. Средняя выплата по ОСАГО благодаря этому должна увеличиться на 10 процентов, считают в ЦБ.

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