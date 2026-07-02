Общество
2 июля 15:27
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«Вечерняя Казань»

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В России появился оперштаб по борьбе с кибермошенничеством

Главная задача - объединить усилия государства и бизнеса для противодействия онлайн-преступникам.

В России появился оперштаб по борьбе с кибермошенничеством

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Правительство организовало оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его главой назначили вице-премьера - руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

Оперштаб необходим, чтобы объединить усилия государства и бизнеса для противодействия онлайн-преступникам. В работе будут участвовать и правоохранительные органы, Центробанк, а также представители бизнеса: операторы связи, банки, цифровые платформы, пишет «Российская газета».

Штаб займётся оперативным выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности, в том числе - в рамках государственной информационной системы «Антифрод».

Благодаря уже предпринятым правительством мерам за первые пять месяцев 2026 года число преступлений с использованием информационных технологий сократилось на 31 процент.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать подключить уведомления об атаках беспилотников. В результате жертву могут обвинить в финансировании террористов, попытаться склонить к диверсии или потребовать от нее «спасти» деньги.

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