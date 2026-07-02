Общество
2 июля 14:49
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Россияне тратят на ночной шопинг до 150 млрд рублей

На ночные часы приходится до 12 процентов оборота маркетплейсов.

Россияне тратят на ночной шопинг до 150 млрд рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночь — время импульсивных покупок для многих россиян. В год на такой шопинг уходит до 150 миллиардов рублей. На ночные часы приходится 7–12 процентов оборота маркетплейсов, пишет Mash Money.

Из них 35–40 процентов заказов — импульсивные покупки. Из-за этого россияне переплачивают 30–80 миллиардов рублей в год. А если считать весь e-commerce — доставку, цифровые сервисы, подписки и прочие онлайн-приобретения — до 150 миллиардов ежегодно.

Привычка закупаться после полуночи в последние годы стала массовой. Ещё десять лет назад почти половина пользователей оформляли заказы вечером или ночью.

Ранее мы писали, какие покупки приносят казанцам радость после стресса. Наиболее популярными оказались напитки, еда и покупки на маркетплейсах.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.