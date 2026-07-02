Россияне тратят на ночной шопинг до 150 млрд рублей
На ночные часы приходится до 12 процентов оборота маркетплейсов.
Ночь — время импульсивных покупок для многих россиян. В год на такой шопинг уходит до 150 миллиардов рублей. На ночные часы приходится 7–12 процентов оборота маркетплейсов, пишет Mash Money.
Из них 35–40 процентов заказов — импульсивные покупки. Из-за этого россияне переплачивают 30–80 миллиардов рублей в год. А если считать весь e-commerce — доставку, цифровые сервисы, подписки и прочие онлайн-приобретения — до 150 миллиардов ежегодно.
Привычка закупаться после полуночи в последние годы стала массовой. Ещё десять лет назад почти половина пользователей оформляли заказы вечером или ночью.
Ранее мы писали, какие покупки приносят казанцам радость после стресса. Наиболее популярными оказались напитки, еда и покупки на маркетплейсах.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Возбуждено уголовное дело.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.