На ночные часы приходится до 12 процентов оборота маркетплейсов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночь — время импульсивных покупок для многих россиян. В год на такой шопинг уходит до 150 миллиардов рублей. На ночные часы приходится 7–12 процентов оборота маркетплейсов, пишет Mash Money.

Из них 35–40 процентов заказов — импульсивные покупки. Из-за этого россияне переплачивают 30–80 миллиардов рублей в год. А если считать весь e-commerce — доставку, цифровые сервисы, подписки и прочие онлайн-приобретения — до 150 миллиардов ежегодно.

Привычка закупаться после полуночи в последние годы стала массовой. Ещё десять лет назад почти половина пользователей оформляли заказы вечером или ночью.

Ранее мы писали, какие покупки приносят казанцам радость после стресса. Наиболее популярными оказались напитки, еда и покупки на маркетплейсах.

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