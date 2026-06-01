1 июня 10:10
Павел Наумов

В Казани официально открыли купальный сезон

Городские службы проверили готовность прибрежных территорий, провели водолазное обследование, очистили дно и береговые линии от мусора, а также выполнили косметический ремонт элементов инфраструктуры.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С сегодняшнего дня в столице Татарстана официально стартовал летний купальный сезон. Городские службы полностью завершили комиссионную проверку готовности прибрежных территорий, провели водолазное обследование, очистили дно и береговые линии от мусора, а также выполнили косметический ремонт элементов инфраструктуры. Об этом в рамках делового понедельника рассказал начальник Управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин.

Он объявил утвержденный перечень безопасных мест для массового отдыха у воды. Также спикер сообщил, что на всех официальных объектах уже выставлены посты профессиональных спасателей.

- Для отдыха казанцев и гостей города определены пять муниципальных пляжей - это пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское», «Большое Лебяжье». Также открыли пять организованных мест отдыха у воды: озеро Лебяжье, Изумрудное, озеро в парке Победы, Большое Голубое озеро и Куземетьево. На каждом муниципальном пляже и местах отдыха у воды с 1 июня по 31 августа организовано ежедневное дежурство спасателей с режимом работы на пляжах с 9 до 20 часов ежедневно, - отметил Чанкин.

Спикер напомнил, что в прошлом году на организованных пляжах города было спасено 34 отдыхающих, в том числе 7 детей, и 127 отдыхающим была оказана первая помощь.

Ранее «Вечерняя Казань» подробно писала про открытые бассейны в Казани. В пик знойной погоды многие бегут на городские пляжи, чтобы от души поплавать и получить заветный загар. Очевидный выбор, но не единственный. Подробнее разберем, где казанцам искать альтернативу, и сколько за это придется заплатить.

