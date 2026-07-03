Образование
3 июля 12:38
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«Вечерняя Казань»

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Для школьников хотят ввести систему поощрений

Ученикам предложили выплаты, образовательные сертификаты или гранты.

Для школьников хотят ввести систему поощрений

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает целесообразным внедрить систему поощрений в форме единовременных выплат, образовательных сертификатов или грантов для учеников за значительный образовательный прогресс. С таким предложением он обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, пишут РИА Новости.

Вознаграждение получат победители олимпиад, стобалльники и медалисты — они заслуживают признания и поддержки за достижения, считает парламентарий.

«Но при этом среди школьников немало ребят, чей успех выражается не в абсолютных показателях, а в значительном личном прогрессе», - отмечает Чернышов.

Речь идет о тех учениках, которые благодаря дисциплине, целеустремленности и ежедневному труду смогли существенно улучшить результаты обучения, повысить успеваемость и преодолеть имеющиеся трудности в освоении учебной программы. Это заслуживает не меньшего внимания, чем высокий итоговый результат.

В долгосрочной перспективе мера поможет воспитанию молодых людей, ориентированных на развитие, готовых активно работать и вносить весомый вклад в развитие страны.

Ранее сообщалось, что стобалльникам в России начнут раздавать красивые номера. В комбинации будут три пятерки. 200 баллов в это году набрали 933 выпускника, 300 баллов – 76, 400 баллов – восемь, а максимальные 500 баллов – один участник.

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