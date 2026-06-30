Подобные типы контрольных точек потеряли функцию проверки знаний.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Еще 10—20 лет назад дипломные и курсовые работы оказывали положительный эффект на качество получаемого образования, но на данный момент они потеряли функцию проверки знаний. Это в том числе произошло из-за развития искусственного интеллекта, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на форуме в Тюмени. Его слова приводит ТАСС.

Подобные типы контрольных точек потеряли функцию проверки знаний, отметил глава ведомства. В связи с этим форма работ будет меняться, адаптироваться к технологиям. Однако точной позиции по корректному использованию нейросетей в высшем образовании пока нет.

Ранее в России определили конкретные даты перехода на новую систему высшего образования. Отдельные группы специальностей это коснется в 2027 году, а все остальные вузы должны будут успеть до 2030 года.

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