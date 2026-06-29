Для поступления в этом году открыто более 23 тысяч бюджетных мест.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Скоро в университетах Татарстана начнется новый учебный год. Сколько бюджетных мест готовы предложить учебные заведения, на брифинге рассказал глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

В этом году университеты Татарстана примут на «бюджет» 23346 человека. В КФУ бесплатно будут учиться 7,8 тысяч человек, в КНИТУ – 4 тысячи, а в КАИ – 2,7 тысячи, КГЭУ – 1,9 тысячи. Также 1,3 тысячи бюджетных мест откроется в КГАУ, 1,2 тысячи – в КГАСУ, 928 – в ПГУФКСиТ. Еще 3,4 тысячи распределят между собой другие вузы республики.

Автор фото: скриншот трансляции

Больше всего бюджетных мест отдано будущим учителям и инженерно-техническому направлению.

Ранее мы также писали, что татарстанские университеты почти вдвое сократили прием на платные места. С нового учебного года платные места в вузы будут квотироваться. Такое ограничение затронет 28 направлений бакалавриата и 12 — специалитета.

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