Образование
23 июня 12:05
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«Вечерняя Казань»

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Высшее образование в России перейдет на «новую элитарность»

Образование превратится в привилегию для академически гениальных детей.

Высшее образование в России перейдет на «новую элитарность»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если государство будет основательно поддерживать среднее профессиональное образование (СПО), то в ближайшие десятилетия произойдет переход на «новую элитарность». То есть обучение в топ-20 вузов России смогут себе позволить только одаренные дети или дети из обеспеченных семей, считает профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Его слова приводят «Известия».

Высшее образование претерпит глубокую трансформацию и разделится на два параллельных контура. А массовые региональные университеты, особенно гуманитарного профиля, ждет масштабное сокращение, слияние или перепрофилирование под практические нужды конкретных предприятий. Вузы, которые не войдут в двадцатку лучших, сделают предметы прикладными. И это сотрет грань между бакалавриатом и продвинутым колледжем.

Ранее сообщалось, что сервис для поступления в вуз на портале госуслуг расширили новыми функциями. Добавлен, в частности, поиск по индивидуальному номеру в списках поступающих.

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