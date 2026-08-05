Стоимость одной работы варьировалась от 15 до 20 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд Казани вынес приговор 46-летнему мужчине, работавшему преподавателем вуза города: он писал студентам дипломы с гарантией положительного отзыва научного руководителя для допуска к защите. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Казанец занимался нелегальной деятельностью с мая 2023 года по 2024 год. Стоимость одной работы варьировалась от 15 до 20 тысяч рублей. Деньги студенты переводили на банковские счета, которые им сообщал преподаватель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», вину мужчина признал. Его оштрафовали на 290 тысяч рублей, также были конфискованы 75 тысяч рублей, полученные за дипломы.

Ранее стало известно, что кастелянша-взяточница разводила казанских студентов. Заведующая бельем в общежитии «козыряла» связями в институте, чем привлекла внимание учащихся с низкой успеваемостью. Всего за несколько тысяч обещала проставить сессию, но позже двоечников отчисляли за несдачу экзаменов.

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