Происшествия
5 августа 16:41
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«Вечерняя Казань»

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Мужчина в центре Казани совершил разбойное нападение

Полицейские задержали подозреваемого.

Мужчина в центре Казани совершил разбойное нападение

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Вахитовском районе Казани задержали 38-летнего подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Мужчина после того, как выпил алкоголь с потерпевшим, избил его и похитил 6 тысяч рублей. Полицейские задержали его по месту жительства.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», суд арестовал подозреваемого на время расследования.

Ранее сообщалось, что казанца осудят за кражу сейфа из частного дома. Украденный сейф парень привез домой, где его и задержали сотрудники полиции. Сейф стоимостью 300 тысяч рублей оказался пустым. Его вернули потерпевшей.

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