Происшествия
5 августа 15:15
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«Вечерняя Казань»

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Бывшему топ-менеджеру Татфондбанка списали долг в 13 млрд рублей

Клиенты разорившегося банка ждут возврата своих средств уже девять лет.

Бывшему топ-менеджеру Татфондбанка списали долг в 13 млрд рублей

Автор фото: Mash Iptash

Члена правления Татфондбанка и дочь экс-замглавы Минсельхозпрода Татарстана Розу Якушкину освободили от долга в 13,3 миллиарда, которые Агентство по страхованию вкладов требовало взыскать в качестве компенсации фиктивных займов и вывода средств. Об этом сообщает Mash Iptash.

Бывший топ-менеджер два раза оспаривала взыскание долга, а в мае прошлого года оформила статус банкрота. В итоге суд пришел к выводу, что она действовала по указанию экс-предправления Татфондбанка Роберта Мусина, не скрывала свое имущество и не хотела причинять ущерб.

Агентство по страхованию вкладов продолжает возврат средств клиентам с помощью взысканий с экс-руководителей организации и продажи активов банка. Вкладчики ждут восстановления справедливости уже девять лет.

Напомним, что в декабре с бывших сотрудников взыскали более 1,2 миллиарда рублей. В список вошли экс-зампредседателя правления Вадим Мерзляков, экс-замдиректора департамента инвестиционного бизнеса Тимур Вальшин, начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Рустам Тимербаев и начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг Илнар Абдульманов. В ноябре 2024 года Мусина приговорили к 12 с половиной годам заключения. Ущерб оценили в 8,7 миллиарда рублей.

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