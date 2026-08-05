Происшествия
5 августа 17:35
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Подросткам, изрисовавшим церковь в Казани, грозит три года заключения

Молодые люди баллончиками сделали надписи на стенах объекта культурного наследия в центре города.

Подросткам, изрисовавшим церковь в Казани, грозит три года заключения

Автор фото: прокуратура Татарстана

В конце мая текущего года двое несовершеннолетних, предварительно сговорившись, изрисовали стены Николо-Гостинодворской церкви на улице Кремлевской в Казани. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, сообщает прокуратура Татарстана.

Для граффити подростки использовали аэрозольные баллончики. Теперь им грозит до трех лет заключения по двум уголовным статьям — вандализм и повреждение объектов культурного наследия.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в столице Татарстана случаи вандализма в парках стали единичными. Ситуация была значительно хуже — из трех тысяч купленных властями мусорных баков полторы тысячи стабильно воровали. Более того, жители целыми машинами вывозили чернозём и разрушали смонтированные фонтаны.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Казанская модель завоевала титул за лучшее лицо на мировом конкурсе в Бейруте

Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Фирмы Татарстана призвали заранее заняться вакцинацией сотрудников от гриппа

Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Котяков назвал популярные профессии ближайших семи лет

Спрос на специалистов всегда остается высоким.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

Аналитика

Алексей Таскин / ИД «Вечерняя Казань»
Дефицит топлива запустил цепную реакцию дорожающих товаров и услуг

Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.