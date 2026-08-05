Молодые люди баллончиками сделали надписи на стенах объекта культурного наследия в центре города.

Автор фото: прокуратура Татарстана

В конце мая текущего года двое несовершеннолетних, предварительно сговорившись, изрисовали стены Николо-Гостинодворской церкви на улице Кремлевской в Казани. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, сообщает прокуратура Татарстана.

Для граффити подростки использовали аэрозольные баллончики. Теперь им грозит до трех лет заключения по двум уголовным статьям — вандализм и повреждение объектов культурного наследия.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в столице Татарстана случаи вандализма в парках стали единичными. Ситуация была значительно хуже — из трех тысяч купленных властями мусорных баков полторы тысячи стабильно воровали. Более того, жители целыми машинами вывозили чернозём и разрушали смонтированные фонтаны.

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