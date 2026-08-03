Городская среда
3 августа 12:03
Автор материала:
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Алина Камалютдинова

Журналист

Казань почти поборола вандализм в парках

Мэр столицы Ильсур Метшин рассказал о текущем состоянии городской среды и сложностях, с которыми сталкиваются службы благоустройства.

Казань почти поборола вандализм в парках

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Одной из городских проблем остаётся вандализм в парках и скверах, хотя сейчас такие случаи единичны, отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее ситуация была значительно хуже. По словам градоначальника, власти покупали три тысячи мусорных баков для парков и скверов, из них полторы тысячи стабильно воровали. Помимо этого, жители целыми машинами вывозили чернозём, повреждали смонтированные фонтаны. Тогда, по словам Метшина, он поручил продолжать закупки до тех пор, пока не насытится «вторичный рынок». И, наконец, такие случаи стали редкостью.

- На сегодня это уже дикость, когда происходит такое, — отметил мэр.

Глава города подчеркнул, что сейчас большинство жителей бережно относятся к городской среде.

Ещё один острый вопрос — финансирование. Основная нагрузка ложится на городские предприятия, которым катастрофически не хватает средств. Спикер отметил, что площадь общественных пространств выросла в пять раз, а финансирование меньше, чем в два раза. Сейчас этот вопрос обсуждается с региональным министерством финансов.

Ранее мы писали, что столица Татарстана готовится стать столицей популярной музыки на «Новой волне». В рамках фестиваля выступят звёзды музыкального олимпа, среди которых Игорь Крутой, Олег Газманов, Дима Билан, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Алсу, Игорь Саруханов и другие.

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