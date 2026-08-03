Городская среда
3 августа 11:28
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«Вечерняя Казань»

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В Казани опубликованы рендеры нового терминала аэропорта

В здании уже идут отделочные работы в точном соответствии с проектом.

В Казани опубликованы рендеры нового терминала аэропорта

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева обнародовала рендеры интерьера будущего терминала «В», который уже активно строится в казанском аэропорту. Формы заимствованы из существующего пространство, чтобы создать преемственность. В зонах ожидания гости смогут разглядывать нумизматические панно. Кроме того, в отделке используется керамогранит, который отсылает гостей в деревянному зодчеству с помощью природных оттенков древесины. На полу — мозаичные «ковры» с национальным орнаментом, рассказала и показала специалист.

«Самая главная тема — тема неба. Так или иначе небо присутствует повсеместно, где-то это большие голубые плоскости, где-то это керамическая плитка с облаками, где-то это рисунок облачности из перфорации и даже пятиметровые мерцающие облака под потолком, ну и разумеется само небо — оно везде за огромными витражами», — объяснила Валеева.

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Концепт создавался совместно с архитектором Альфией Сайфутдиновой. Генпроектировщиком выступил «Аэропроект» (головное предприятие Федерального агентства воздушного транспорта), документацией занимается Казанский «Гипронииавиапром», а интерьеры выполняет ТИГП — ведущий государственный проектно-изыскательский институт Татарстана.

В терминале будут обслуживать внутренние авиалинии, общая площадь его составила 38 тысяч «квадратов». Пропускная способности достигнет 1500 человек в час, в год — 5,7 миллиона человек. Работать там будут 32 стойки и четыре телетрапа, поделилась Валеева.

«А новое здание терминала практически готово, отделочные работы продвигаются очень бодро, а главное в точном соответствии с проектом, ведь на строительной площадке работает легендарная строительная компания «Ак Таш», — заявила архитектор.

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Напомним, что новый терминал международного аэропорта начнет работу в конце августа этого года. С его открытием все международные направления будут полностью сконцентрированы на площадях существующих терминалов 1 и 1А.

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