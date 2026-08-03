В Татарстане не появилось новых разрешенных мест для купания
Жителям рекомендуют отдыхать на 19 пляжах, где соблюдены все нормы безопасности.
В республике за 10 дней не изменилось количество водоемов, где купание считается безопасным. В этот список входит 19 пляжей по всему региону, два из которых находятся в Казани, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Были одобрены следующие места:
1. Пляж мкр. Заинск-2, Заинск, улица Красная площадь;
2. Пляж с зоной активного отдыха, Буинский район, деревня Мещеряково, улица Буа Алан;
3. Пляж на южной окраине Елабуги;
4. Городской пляж «Кама», Нижнекамский район, поселок Красный Ключ;
5. Городской пляж, Набережные Челны, напротив 38-го и 12-го микрорайонов, набережная имени Табеева;
6. Карабашское водохранилище, «Аквапарк», объект № 1, поселок Карабаш, Бугульминский район;
7. Пляж «Юность», Чистополь, улица Бутлерова;
8. Пляж парка «Кондурча», Нурлат, мкр. «Верхний Нурлат», улица Набережная;
9. Городской пляж и пляжный комплекс «Нократ», река Вятка, Мамадыш, Галактионова, 32;
10. Пляж «Сувар» не реке Бавар, Алькеевский район, село Сиктерме;
11. Пляж «Городское озеро», Альметьевск, улица Шевченко;
12. Пляж «Комсомолец», Зеленодольск, улица Волжская;
13. Пляж «Лето», река Карамалка, поселок Камское Устье, улица Заовражные Каратаи;
14. Пляж «Лето», Набережные Челны, набережная Г. Тукая;
15. Пляж на озере «Кизлэу», Чистопольский район, село Каргали, улица 8 Марта;
16. Пляж на левом берегу реки Мензеля, Мензелинск;
17. Пляж на правом берегу реки Мензеля, Мензелинск;
18. Пляж «Озеро Большое Лебяжье», Казань;
19. Пляж «Комсомольский», Казань.
Мониторинг проводится каждые 10 дней. Всего Роспотребнадзор проверил 726 проб воды, из них 141 анализ — санитарно-химический, 289 — микробиологический, 168 — паразитологический, 62 — вирусологический, 66 — на индекс токсичности. Неудовлетворительным оказались 10,6 процента результатов по санитарно-химическим пробам и 6,6 процента результатов по микробиологическим.
Ведомство не одобрило гигиенические условия на пляжах «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «Озеро Глубокое» в Казани, а также городские места для купания в Альметьевске, Лениногорске и Мамадыше.
«Управление не рекомендует купаться на пляжах, которые не имеют разрешительного документа и на которых вода не соответствует установленным требованиям», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Напомним, что два пляжа из Казани признали безопасными недавно. Жителям также рекомендуют при выборе место обращать внимание на цветение воды, наличие водоплавающих птиц и предприятий рядом.
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