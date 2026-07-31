Два пляжа в Казани все же признали безопасными для купания
Всего Роспотребнадзор одобрил 19 мест для купания из 25.
В столице республики жителям официально разрешили купаться на пляжах «Озеро Большое Лебяжье» и «Комсомольский». Об этом заявила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану, старший преподаватель кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Любовь Авдонина.
Всего санитарно-эпидемиологические заключения о безопасности воды и пляжной территории получили 19 пляжей республики из 25. Роспотребнадзор исследовал порядка 700 проб. Процент нестандартных результатов оказался небольшим, пояснила замруководителя.
Авдонина напомнила жителям о том, что купаться можно только в официально разрешенных местах. Отказаться от «водных процедур» нужно в случае, если у водоема установлены запрещающие таблички, в воде наблюдается цветение или рядом обитают водоплавающие птицы. Также опасным окажется купание рядом с фермами и промышленными предприятиям. Несоблюдение мер предосторожности грозит заражением инфекциями и паразитами, в том числе церкариями.
С перечнем разрешенных для купания пляжей можно ознакомиться на сайте и в соцсетях татарстанского Роспотребнадзора.
Ранее Авдонина рассказала, что жителям следует соблюдать все меры предосторожности во время сбора грибов, заготовки овощей и посещения лесов осенью, поскольку в республике наблюдается подъем заболеваемости «мышиной лихорадкой». С начала года в Татарстане зафиксировано 324 случая.
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