Центр стрельбы из лука в Казани готовят к открытию с газоном без покоса
Стены манежа покрыты блоками, которые сами затягивают отверстия от стрел.
В Казани скоро откроется Центр стрельбы из лука. Финальная отделка и сборка мебели уже идут вовсю. Архитектор Елена Валеева рассказала, что пол в манеже застелили пушистым газоном, который не надо стричь — он искусственный и вечнозелёный. А стены покрыли изолон-блоками, которые обычно используют как тренировочные мишени.
Изолон делают из вторичного сырья: обрезки и брак пенополиэтилена измельчают в крошку и прессуют под температурой без клея. Поэтому каждый блок получается с уникальным хаотичным рисунком. У материала есть молекулярная память: отверстие от стрелы затягивается само, и блок выдерживает тысячи выстрелов.
Архитектор призналась, что изолон их покорил именно своей непредсказуемой расцветкой, и вскоре его могут применить в новом проекте.
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