Городская среда
3 августа 13:45
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«Вечерняя Казань»

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Центр стрельбы из лука в Казани готовят к открытию с газоном без покоса

Стены манежа покрыты блоками, которые сами затягивают отверстия от стрел.

Центр стрельбы из лука в Казани готовят к открытию с газоном без покоса

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

В Казани скоро откроется Центр стрельбы из лука. Финальная отделка и сборка мебели уже идут вовсю. Архитектор Елена Валеева рассказала, что пол в манеже застелили пушистым газоном, который не надо стричь — он искусственный и вечнозелёный. А стены покрыли изолон-блоками, которые обычно используют как тренировочные мишени.

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Изолон делают из вторичного сырья: обрезки и брак пенополиэтилена измельчают в крошку и прессуют под температурой без клея. Поэтому каждый блок получается с уникальным хаотичным рисунком. У материала есть молекулярная память: отверстие от стрелы затягивается само, и блок выдерживает тысячи выстрелов.

Архитектор призналась, что изолон их покорил именно своей непредсказуемой расцветкой, и вскоре его могут применить в новом проекте.

Ранее мы писали, что в Татарстане обсудили реализацию проекта «Казань марина». Речь шла, в частности, о строительстве обеспечивающей инфраструктуры и объектов курорта.

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