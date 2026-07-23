Речь шла, в частности, о строительстве обеспечивающей инфраструктуры и объектов курорта.

Автор фото: Институт развития города Казани

На расширенном межведомственном совещании, которое прошло в Доме правительства Татарстана, обсудили реализацию инвестиционного проекта - туристской территории «Казань марина».

Участники совещания рассмотрели, в частности, вопросы по строительству обеспечивающей инфраструктуры и объектов курорта, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Как подчеркнул Рустам Минниханов, «Казань марина» - стратегический проект, реализация которого позволит не только значительно укрепить туристический потенциал республики, но и обеспечить рост занятости и развитие смежных сфер экономики.

Планируется, что здесь будет создано порядка 1,9 тысячи новых рабочих мест, а сам курорт, общая площадь которого превысит 72 гектара, станет новой точкой притяжения в республике, способной принимать порядка 620 тысяч туристов ежегодно.

По итогам встречи Рустам Минниханов подписал протокол совещания о реализации инвестиционного проекта «Казань марина».

Ранее сообщалось, что в казанском «Салават Купере» почти достроили новый спортивный комплекс. Специалисты завершили основные строительно-монтажные работы на объекте и занялись финальной отделкой.

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