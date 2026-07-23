Планируется обновить дороги протяженностью около 40 километров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил, как идут работы на ремонтируемых дорогах. В 2026 году в списке оказались участки на улицах: Рахлина, Ноксинской, Зирекле и в Дорожном переулке. Вместе они формируют полукольцо в 3,4 километра, соединяющее Мамадышский тракт и проспект Победы через поселки Константиновки, Малые Клыки, Царицынский бугор, а также ЖК «Светлая долина», «Green», «Лето» и «Нокса Парк». Помимо прочего расширят улицу Рахлина до четырех полос.

В общей сложности планируется отремонтировать 204 дорожных участка протяженностью более 100 километров. На это уйдет более 27 миллиардов рублей. Рабочим предстоит обновить асфальт, обустроить тротуары, установить системы наружного освещение в местах, где его не было. В частности, работы на Рахлина планируется завершить к концу августа.

Ко всему этому продолжается восстановление наружного освещения в 18 казанских поселках. На монтаж светильников направят 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что подъездные дороги к предприятиям планируется построить в четырех районах Татарстана. Общая протяженность составит более 44 километров. На работы направят более 1,5 миллиарда рублей: 1125 миллионов из федерального бюджета и свыше 416 миллионов – из республиканского.

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