Городская среда
22 июля 21:06
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«Вечерняя Казань»

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Волонтеры вернут красоту дебаркадеру на Волге в Татарстане

Декор планируют восстановить на всех пристанях от Печищ до Камского Устья.

Волонтеры вернут красоту дебаркадеру на Волге в Татарстане

Автор фото: «Том Сойер Фест - Казань»

Участники фестиваля «Том Сойер Фест — Казань» 25 июля займутся реставрацией декоративных элементов дебаркадера в селе Ташевка Верхнеуслонского района. Недавно на пристани закончился ремонт, в котором помогал «Флот РТ». Работы продолжатся на всех дебаркадерах по правому берегу Волги от Печищ но Камского Устья. Об этом сообщают организаторы события.

Благодаря инженерам речного порта на дебаркадере заменили крышу, окна и обшивку, обновили аварийную электропроводку и стены изнутри. В июне его установили у села Ташевка. Волонтеры «Том Сойер Феста» восстановят утраченный деревянный декор. У участников движения уже есть опыт — они занимались реставрацией пристани 1969 года в Свияжске. Чертежи для дебаркадера в Верхнеуслонском районе делал архитектор Павел Тиняев, а детали изготовили партнеры по беседке в Фуксовском саду — мастерская «Карпентер». Об этом рассказала Олеся Балтусова, помощник раиса Татарстана и координатор движения «Том Сойер Фест — Казань».

«Данные проекты реализуются благодаря всесторонней поддержке со стороны министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, Государственного комитета РТ по туризму и, конечно же, при личном содействии раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова», — добавил гендиректор «Флота РТ» Роман Лизалин.

Ранее сообщалось, что на набережной в Казани появится три новых причала. Там смогут «парковаться» речные трамваи, маломерные лодки для перевозок и прогулок, а также частные катера.

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