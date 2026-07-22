Инклюзивный бассейн с волновым фасадом строят в Казани
Каждая алюминиевая ламель уникальна, параметрику в городе применяют впервые.
В Казани достраивают инклюзивный бассейн, фасад которого собирают как арт-объект. Идея — капля воды и расходящиеся от неё волны. Архитекторы назвали композицию «Интерференция»: когда волны пересекаются, рождается сложный рисунок.
Фасад набирают из алюминиевых ламелей, и каждая из них уникальна по форме. Внутри для жёсткости — сотовое наполнение. Монтаж идёт слева направо: первые элементы уже бирюзовые, остальные пока в защитной плёнке. Автор проекта говорит, что параметрику в таком виде в Казани ещё не использовали, и почти живёт на стройке, наблюдая, как здание меняется каждый час.
Ранее мы писали, что первый в России реабилитационный центр с инклюзивным бассейном строят в Казани. Площадь комплекса для людей с ОВЗ составит три тысячи квадратных метров.
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