Городская среда
22 июля 11:14
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«Вечерняя Казань»

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Инклюзивный бассейн с волновым фасадом строят в Казани

Каждая алюминиевая ламель уникальна, параметрику в городе применяют впервые.

Инклюзивный бассейн с волновым фасадом строят в Казани

Автор фото: телеграм канал «Архитектор Елена Валеева»

В Казани достраивают инклюзивный бассейн, фасад которого собирают как арт-объект. Идея — капля воды и расходящиеся от неё волны. Архитекторы назвали композицию «Интерференция»: когда волны пересекаются, рождается сложный рисунок.

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Фасад набирают из алюминиевых ламелей, и каждая из них уникальна по форме. Внутри для жёсткости — сотовое наполнение. Монтаж идёт слева направо: первые элементы уже бирюзовые, остальные пока в защитной плёнке. Автор проекта говорит, что параметрику в таком виде в Казани ещё не использовали, и почти живёт на стройке, наблюдая, как здание меняется каждый час.

Ранее мы писали, что первый в России реабилитационный центр с инклюзивным бассейном строят в Казани. Площадь комплекса для людей с ОВЗ составит три тысячи квадратных метров.

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