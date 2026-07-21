Средняя стоимость квартиры составила чуть больше 11 миллионов рублей.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Анализ, который провели специалисты «Урбан Медиа» по итогам первого полугодия, показал резкий рост в Казани июньских продаж на первичном рынке жилья.

Так, за месяц было продано 1073 квартиры. Это практически в два раза больше, чем месяцем ранее. Выручка застройщиков, по данным аналитиков, составила 12 миллиардов рублей, увеличившись на 57%. Средняя цена «квадрата» в новостройках города упала на 10% — до 242 тысяч рублей.

Средняя цена квартиры в июне составила 11,9 миллиона рублей. Дороже всего была продана квартира в ЖК «Литератор». Ее стоимость составила 53,4 миллиона рублей при цене 910 тысяч рублей за «квадрат».

Причина роста продаж, по мнению специалистов - слухи о предстоящем изменении условий семейной ипотеки, а также акции застройщиков и выход отложенного спроса.

Больше всего сделок было заключено компаниями «Суварстроит» (709 проданных квартир), «Унистрой» (575), «Ак Барс Дом» (461), «КамаСтройИнвест» (429) и «ТСИ» (371). В первой из них продажи в июне выросли в три раза. За месяц было реализовано 129 квартир.

Следующее оживление на ранке новостроек, по мнению аналитиков, нужно ждать в октябре. Если условия семейной ипотеки изменятся с 1 октября, покупатели постараются закрыть сделки заранее. Подхлестнуть продажи может также возможное снижение ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что в Татарстане возвели более 2 миллионов «квадратов» жилья. План выполнен на 72 процента.

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