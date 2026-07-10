Городская среда
10 июля 18:43
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане возвели более 2 млн «квадратов» жилья

План выполнен на 72 процента.

В Татарстане возвели более 2 млн «квадратов» жилья

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Годовая программа по строительству жилья в Татарстане выполнена на 72 процента. Было введено в эксплуатацию 2,271 миллиона квадратных метров жилья. А запланировано — 3,175 миллиона. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По линии коммерческого строительства в Татарстане сдано 77 процентов от запланированного объема, что составляет 88 домов общей площадью в 808 тысяч «квадратов». А по программе социальной ипотеки из 108 домов общей площадью более 150 тысяч «квадратов» завершено строительство 34 зданий общей площадью свыше 90 тысяч «квадратов» - план здесь выполнен на 60 процентов. В ИЖС сдано домов на 69 процентов от плана — 1,372 миллиона квадратных метров.

Помимо прочего жилье в этом году должен получить 641 ребенок-сирота. Квартиры, предназначенные для детей-сирот, находятся в 45 строящихся многоквартирных домах. Также из 22 сертификатов, выданных многодетным семьям реализованы 13.

Ранее сообщалось, что стоимость «квадрата» жилья для расчета соцвыплат повысят в селах Татарстана. Сумма составит почти 40 тысяч рублей. Выплаты полагаются в рамках российской госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

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