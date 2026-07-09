Стоимость «квадрата» жилья для расчета соцвыплат повысят в селах Татарстана
Сумма составит почти 40 тысяч рублей.
В 2027 году в татарстанских селах повысят стоимость одного квадратного метра жилья. Цена за «квадрат» для расчета соцвыплат на строительство жилья составит 37,6 тысячи рублей. Постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным. По сравнению с 2026 годом сумма поднимется на пять процентов.
Помимо прочего, поднимут норматив для расчета субсидий районам на строительство и приобретение жилья по договорам найма. За «квадрат» сумма составит 74,53 тысячи (против 70,98 тысячи на данный момент).
Выплаты полагаются в рамках российской госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Ранее сообщалось, что жилье подорожает до десяти процентов к концу года. Средняя цена «вторички» превысила 152 тысячи рублей за «квадрат». В 2027 году недвижимость подорожает еще на 15 процентов.
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