Сумма составит почти 40 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2027 году в татарстанских селах повысят стоимость одного квадратного метра жилья. Цена за «квадрат» для расчета соцвыплат на строительство жилья составит 37,6 тысячи рублей. Постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным. По сравнению с 2026 годом сумма поднимется на пять процентов.

Помимо прочего, поднимут норматив для расчета субсидий районам на строительство и приобретение жилья по договорам найма. За «квадрат» сумма составит 74,53 тысячи (против 70,98 тысячи на данный момент).

Выплаты полагаются в рамках российской госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Ранее сообщалось, что жилье подорожает до десяти процентов к концу года. Средняя цена «вторички» превысила 152 тысячи рублей за «квадрат». В 2027 году недвижимость подорожает еще на 15 процентов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.