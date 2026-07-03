Общество
3 июля 13:16
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«Вечерняя Казань»

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Жилье подорожает до 10% к концу года

Средняя цена «вторички» превысила 152 тысячи рублей за «квадрат».

Жилье подорожает до 10% к концу года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

К концу 2026 года вторичное жилье подорожает на пять-десять процентов. Так считает эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Его слова приводит Общественная Служба Новостей.

Сейчас средняя стоимость «квадрата» на «вторичке» в 40 крупнейших городах составляет 152 800 рублей. За год показатель вырос на десять процентов. Эксперт говорит, что о росте цен было понятно еще в 2023 году.

«Я говорил о том, что нас ждет ближайшие пять лет и называл рост порядка 35-40 процентов», – отмечает Барсуков.

В 2027 году недвижимость подорожает еще на 15 процентов. Ключевая ставка влияет не на сам рост цен, а на его скорость. Среди других факторов: ставки по депозитам и ипотеке, а также последствия падения цен на вторичное жилье в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ-20 по объемам ввода жилья. На одного человека в городе ввели почти целый «квадрат». Лидером рейтинга стал Кызыл. Там в 2025 году на одного человека ввели 2,348 «квадрата» жилья.

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