Услуга станет доступна с 1 сентября.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители многоквартирных домов с 1 сентября смогут обратиться в управляющую компанию через мессенджер «Макс». Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Через «Макс» можно будет в том числе записаться на прием в управляющую компанию и направлять туда запрос или обращение по вопросам управления домом.

Парламентарий считает, что данная услуга избавит россиян от необходимости самостоятельно разыскивать контакты управляющей компании, тратить время на дозвон или личное посещение офиса. При этом все привычные варианты, в виде личного приема или звонка по телефону сохранятся.

Ранее сообщалось, что УК «Уютный дом» в Казани снова оштрафовали за ужасные условия проживания. В доме по улице Гаврилова разрушается крыша, нет горячей воды и сорняками заросли отмостки.

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