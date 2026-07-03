Общество
3 июля 12:19
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«Вечерняя Казань»

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Сохранить единое пособие при наличии 2 квартир намерены в России

Многодетные семьи по действующим правилам теряют господдержку после покупки второго жилья, предназначающегося для ребенка после совершеннолетия.

Сохранить единое пособие при наличии 2 квартир намерены в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России предложили увеличить лимиты по количеству объектов недвижимости для многодетных семей, получающих единое пособие. Соответствующее обращение председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая направила на имя министра труда Антона Котякова.

«При этом государство поощряет многодетные семьи и разрешает иметь два автомобиля. Логично и справедливо распространить этот же принцип на жилье», — приводит цитату из документа РИА Новости.

Буцкая предлагает назначать имущественный ценз в соответствии с количеством детей в семье, чтобы избавить родителей от выбора между «заботой о завтрашнем дне детей и текущим пособием». Покупка квартиры, зачастую небольшой площади, в итоге лишает семьи права на поддержку и при этом обязывает к выплате ипотеки.

Пособие на данный момент назначается семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Учитывается при этом и имеющаяся во владении недвижимость.

Ранее сообщалось, что в Татарстане рассмотрят расширение поддержки многодетных семей с детьми-инвалидами, которые не обучаются очно. Многие из них не имеют возможности посещать занятия в таком формате по состоянию здоровья и нуждаются в попечении после совершеннолетия.

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