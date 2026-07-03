Новая профессия, связанная с развитием ИИ, набирает популярность в России
Компании открывают вакансии руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях, а число таких предложений уже превысило 100.
Российский бизнес начал нанимать специалистов в новой профессии, связанной с развитием искусственного интеллекта, они ищут руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях. Число таких предложений уже превысило 100, передает РИА Новости.
Целью работы таких специалистов является повышение присутствия брендов в ответах ИИ-сервисов и чат-ботов. Они улучшают структуру контента, его цитируемость и упоминаемость на авторитетных площадках, а также адаптируют материалы для алгоритмов ИИ.
В России есть уже не менее десяти агентств, предлагающих услуги по продвижению в нейросетях. Такие услуги могут оказывать за 1–2 миллиона рублей в месяц.
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