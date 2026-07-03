Общество
3 июля 12:00
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«Вечерняя Казань»

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Новая профессия, связанная с развитием ИИ, набирает популярность в России

Компании открывают вакансии руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях, а число таких предложений уже превысило 100.

Новая профессия, связанная с развитием ИИ, набирает популярность в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Российский бизнес начал нанимать специалистов в новой профессии, связанной с развитием искусственного интеллекта, они ищут руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях. Число таких предложений уже превысило 100, передает РИА Новости.

Целью работы таких специалистов является повышение присутствия брендов в ответах ИИ-сервисов и чат-ботов. Они улучшают структуру контента, его цитируемость и упоминаемость на авторитетных площадках, а также адаптируют материалы для алгоритмов ИИ.

В России есть уже не менее десяти агентств, предлагающих услуги по продвижению в нейросетях. Такие услуги могут оказывать за 1–2 миллиона рублей в месяц.

Ранее аналитики выяснили, как выглядит среднестатистический соискатель в Казани. Чаще всего работу в столице республики ищут женщины 42 лет, около половины из которых имеют высшее образование.

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