При этом уборочная кампания планируется во второй половине июля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В сельском хозяйстве Татарстана на сегодняшний день нет дефицита топлива, об этом «Вечерней Казани» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Напомним, по данным СМИ, на юге страны аграрии ведут уборку урожая с отставанием в одну-две недели от прошлого года. Это связано с плохой погодой и дефицитом топлива. Его поставки идут с задержкой, а стоимость выросла на треть, из-за чего вывоз зерна с полей становится проблемой.

В Минсельхозпроде Татарстана уточнили, что пока что уборка урожая в республике не началась, она планируется во второй половине июля.

По данным на конец июня, с начала текущего года хозяйствами закуплено 70,6 тысяч тонн дизельного топлива и 5,9 тысяч тонн автомобильного бензина. В 2026 году компании «Татнефть» и «ТАИФ» выделили 140 тысяч тонн льготного топлива. Еженедельно отгружается около 700 тонн льготного топлива. Перебоев в обеспечении топливом не наблюдается. Стоимость льготного дизельного топлива составляет 94 тысяч рублей за тонну или 75,03 рублей за литр.

Ранее сообщалось, что власти займутся обеспечением топливом наиболее уязвимых российских регионов. Минэнерго должно представить конкретные меры для стабилизации ситуации.

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