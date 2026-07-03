Мера вводится на 14-м километре автодороги.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На трассе Р-239 Казань – Оренбург временно ограничат движение транспорта. Мера вводится на путепроводе «Танковый переезд» на 14-м километре участка в обоих направлениях, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Проезжую часть сузят до двух полос в каждом направлении, а скоростной режим - до 40 километров в час.

В казанском аэропорту водителей попросили заранее оценить дорожную остановку и приехать в воздушную гавань заранее, чтобы спокойно пройти все предполётные процедуры.

Напомним, ограничение движения связано с ремонтом. На участке будут заменять деформационный шов. Заказчиком работ выступил ГКУ «Главтатдортранс».

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