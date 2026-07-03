Казанцев просят заранее приезжать в аэропорт из-за ограничений на трассе Р-239
Мера вводится на 14-м километре автодороги.
На трассе Р-239 Казань – Оренбург временно ограничат движение транспорта. Мера вводится на путепроводе «Танковый переезд» на 14-м километре участка в обоих направлениях, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Проезжую часть сузят до двух полос в каждом направлении, а скоростной режим - до 40 километров в час.
В казанском аэропорту водителей попросили заранее оценить дорожную остановку и приехать в воздушную гавань заранее, чтобы спокойно пройти все предполётные процедуры.
Напомним, ограничение движения связано с ремонтом. На участке будут заменять деформационный шов. Заказчиком работ выступил ГКУ «Главтатдортранс».
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