Общество
3 июля 14:35
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Екатерина Петрова

Журналист

Минздрав Татарстана объяснил отсутствие в аптеках препаратов для онкобольных

Одна из пациенток пожаловалась, что не смогла найти лекарства.

Минздрав Татарстана объяснил отсутствие в аптеках препаратов для онкобольных

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жительница Казани, у которой диагностирован рак легкого третьей стадии, не смогла купить в городе Карбоплатин и Этопозид. Препараты она смогла найти только в Мамадыше и отдала за них вместе с дорогой более 20 тысяч рублей, пишет Mash Iptash.

В Минздраве Татарстана прокомментировали «Вечерней Казани», что препарат Карбоплатин в настоящее время отсутствует на фармацевтическом рынке России. Его планируют ввести в оборот во втором полугодии этого года. А Этопозид имеется в наличии на складе ГУП «Таттехмедфарм», он поступает в медицинские организации республики.

«В настоящее время препарат этопозид имеется в онкодиспансере в достаточном количестве, проблем с данным препаратом нет. Пациенты, по назначению врачей, при наличии показаний, обеспечиваются препаратами бесплатно, в медицинских организациях», - отметили в ведомстве.

К тому же, при отсутствии определенных препаратов, назначаются альтернативные схемы лекарственной терапии (с другими противоопухолевыми лекарствами). Онкологическая служба республики продолжает работу по обеспечению пациентов необходимой терапией, а вопросы лекарственного обеспечения находятся на постоянном контроле.

Ранее сообщалось, что российский препарат для лечения аутоиммунных заболеваний выйдет в 2026 году. ФМБА и «Орфан-био» зарегистрируют биоаналог канакинумаба.

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