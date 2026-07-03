Минздрав Татарстана объяснил отсутствие в аптеках препаратов для онкобольных
Одна из пациенток пожаловалась, что не смогла найти лекарства.
Жительница Казани, у которой диагностирован рак легкого третьей стадии, не смогла купить в городе Карбоплатин и Этопозид. Препараты она смогла найти только в Мамадыше и отдала за них вместе с дорогой более 20 тысяч рублей, пишет Mash Iptash.
В Минздраве Татарстана прокомментировали «Вечерней Казани», что препарат Карбоплатин в настоящее время отсутствует на фармацевтическом рынке России. Его планируют ввести в оборот во втором полугодии этого года. А Этопозид имеется в наличии на складе ГУП «Таттехмедфарм», он поступает в медицинские организации республики.
«В настоящее время препарат этопозид имеется в онкодиспансере в достаточном количестве, проблем с данным препаратом нет. Пациенты, по назначению врачей, при наличии показаний, обеспечиваются препаратами бесплатно, в медицинских организациях», - отметили в ведомстве.
К тому же, при отсутствии определенных препаратов, назначаются альтернативные схемы лекарственной терапии (с другими противоопухолевыми лекарствами). Онкологическая служба республики продолжает работу по обеспечению пациентов необходимой терапией, а вопросы лекарственного обеспечения находятся на постоянном контроле.
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