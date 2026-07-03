При этом средняя цена гаджетов выросла на 2% до 21 957 рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Падение продаж смартфонов в России продолжается, в январе — июне 2026 года было продано 12 миллионов устройств на 260 миллиардов рублей. Об этом в «М.Видео», передает «Коммерсантъ».

Новый показатель на 7,8% меньше в штуках и на 5,9% в деньгах, чем за тот же период год назад. Средняя цена смартфонов при этом выросла на 2% до 21 957 рублей.

По количеству продаж лидирует Redmi, несмотря на снижение доли с 18,6% до 16,7%. На второе место поднялся Samsung, продажи выросли как в натуральном (13,6%; +3,2 процентных пункта) и денежном выражении (22,2%; + 2,5 процентных пункта). Также в топ-5 находятся realme, TECNO и HONOR. На первом месте по выручке находится Apple, ее доля сократилась с 27,5% до 26,7%.

При этом, по данным МТС, за полгода было продано 10,2 миллиона смартфонов на 256,7 миллиарда рублей, что на 10% меньше в штуках и на 7% меньше в деньгах, чем за аналогичный период прошлого года.

Главной причиной падения продаж называют увеличение среднего срока владения гаджетами, так как современные модели служат дольше, а их технических характеристик вполне хватает на несколько лет.

Ранее сообщалось, что эксперты, изучив отношение казанцев к смартфонам, выявили среди них пять типов пользователей. Исследование показало, что большая часть жителей города - 54,5% - относится к бережливым прагматикам, которые считают смартфон своим верным помощником, активно его используют и стараются беречь.

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