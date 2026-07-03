Мария Львова-Белова назвала приоритетом защиту детей от бюрократических ошибок
Омбудсмен привела в пример ситуацию с десятилетней девочкой из Омска, с которой приставы начали взыскивать долги.
Защита детей от бюрократических ошибок, из-за которых у них могут появляться чужие долговые и налоговые обязательства, является безусловным приоритетом «Единой России», сообщила уполномоченный по правам ребенка и кандидат в Госдуму Мария Львова-Белова. Ее цитирует РИА Новости.
Омбудсмен привела в пример ситуацию с десятилетней девочкой из Омска, против которой приставы возбудили производство о взыскании долга другого человека. Львова-Белова подчеркнула, что таких ошибок быть не должно, они должны устраняться по первому требованию.
Ранее сообщалось, что детей из Татарстана, не поехавших в крымские лагеря, разместили в Сукко. На базе расположились около 550 человек.
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