Омбудсмен привела в пример ситуацию с десятилетней девочкой из Омска, с которой приставы начали взыскивать долги.

Автор фото: kremlin.ru

Защита детей от бюрократических ошибок, из-за которых у них могут появляться чужие долговые и налоговые обязательства, является безусловным приоритетом «Единой России», сообщила уполномоченный по правам ребенка и кандидат в Госдуму Мария Львова-Белова. Ее цитирует РИА Новости.

Омбудсмен привела в пример ситуацию с десятилетней девочкой из Омска, против которой приставы возбудили производство о взыскании долга другого человека. Львова-Белова подчеркнула, что таких ошибок быть не должно, они должны устраняться по первому требованию.

Ранее сообщалось, что детей из Татарстана, не поехавших в крымские лагеря, разместили в Сукко. На базе расположились около 550 человек.

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