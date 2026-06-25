Детей из Татарстана, не поехавших в крымские лагеря, разместили в Сукко
На базе расположились около 550 человек.
После того как в Крыму временно запретили принимать детей в лагеря, для них предложили альтернативу. В частности, около 550 человек разместили на базе в Сукко, недалеко от Анапы. Ребят перевозили по зеленому коридору. Дети были обеспечены питанием, по дороге были остановки для отдыха и приёма пищи, отчитался министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.
«Благодарим базу, которая пошла навстречу и предоставила возможность принять единовременно около 550 человек в условиях разгара летнего сезона», - написал министр в соцсетях.
По его словам, на базе тщательно контролируют качество питания, условия расселения, безопасность детей и программу.
Напомним, детей из Татарстана не будут отправлять на отдых в лагеря Крыма минимум до 1 сентября, решение принято согласно рекомендациям властей региона. Тем, кто отказался от путевок, предложили вернуть средства.
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