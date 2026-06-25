Подобные действия бьют по интересам не только россиян, но и всех русскоязычных пользователей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Решение Apple удалить с платформы AppStore сервисы VK поднимает вопрос о надежности компании как поставщика услуг. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подобные действия заставляют задуматься о том, насколько можно доверять Apple, заявил он в ответ на вопрос о решении проблемы удаления приложений. Пресс-секретарь добавил, что блокировка популярных российских приложений бьет не только по интересам жителей России, но и по всему русскоязычному миру.

«Речь идет о десятках миллионов людей, интересы которых затрагивают подобные странные, по меньшей мере, решения корпорации Apple», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, что сервисы VK, в частности «Дзен», «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыка», «VK Знакомства», были удалены из AppStore. «Одноклассники» с платформы тоже пропали.



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