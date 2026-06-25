Первый проект от девелопера ТОЧНО в Республике Татарстан — «Васильевский остров» — признан лучшим строящимся региональным комплексом комфорт-класса в Приволжском федеральном округе.

Автор фото: ГК «ТОЧНО»

Награждение состоялось в рамках 18-й федеральной премии Urban Awards на форуме «Движение».

Urban Awards — престижная федеральная премия, которая ежегодно отмечает проекты, соответствующие самым строгим критериям качества, безопасности, архитектуры и уровня жизни.

Автор фото: ГК «ТОЧНО»

Уникальный город-курорт «Васильевский остров» стал победителем в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса ПФО». Лидеры отрасли оценили главные характеристики проекта — масштабность застройки, продуманную социальную инфраструктуру, экологичность решений и инновационные подходы к благоустройству.

Проект на 10 тысяч жителей ГК ТОЧНО — самый устойчивый девелопер России — возводит в Зеленодольском районе в партнерстве с банком ДОМ.РФ. Это один из крупнейших проектов в Республике Татарстан и ключевой драйвер развития программы «Большой Зеленодольск»: локация войдёт в Казанскую агломерацию.

Автор фото: ГК «ТОЧНО»

На 88 га запланированы 64 дома высотой от 6 до 14 этажей, включающие более 300 тыс. м² жилья. Проект реализуется по принципам комплексного развития территорий (КРТ): здесь предусмотрены школа на 1224 места, два детских сада на 680 мест, современная поликлиника, фитнес-центр Balance и собственный термальный комплекс.

Особое признание проект получил за создание уникальной рекреационной среды. Используя свой 13-летний опыт строительства курортных объектов, девелопер интегрирует в ЖК собственное озеро площадью почти 9 тыс. м² с продуманной набережной, пляжной зоной и двухуровневым панорамным рестораном.

Сознательный акцент на экологичности — еще одно подтверждение лидерства: под озеленение отведено более 30 га, что в 1,5 раза превышает установленные нормативы. Уникальные «зеленые рукава» позволяют вынести зоны активных развлечений за пределы жилой застройки, обеспечивая жителям тишину и приватность.

Автор фото: ГК «ТОЧНО»

Район станет мощным центром притяжения для бизнеса и создаст более 4000 новых рабочих мест: на 30 тыс. кв. м разместятся магазины известных брендов, уютные пекарни, концептуальные кафе и рестораны, современные салоны красоты и бытовые сервисы.

Высокий статус проекта подкрепляется впечатляющей динамикой реализации: строительство идёт опережающими темпами: первые 18 литеров готовы уже на 50% — их резиденты получат ключи уже в 2027 году. Завершить комплекс планируют к концу 2032 — началу 2033 года.

До 30 июня 2026 г. для покупателей квартиры в ЖК «Васильевский остров» действует программа «летних привилегий» — специальная скидка 6–8% на эксклюзивный пул лотов.