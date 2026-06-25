Общество
25 июня 13:46
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«Вечерняя Казань»

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Из AppStore пропали VK и «Одноклассники»

Apple не предупреждала об удалении приложений.

Из AppStore пропали VK и «Одноклассники»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Все приложения VK, в том числе «Дзен», «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыка», «VK Знакомства», были удалены из AppStore. Однако «ВКонтакте» все еще можно скачать, сообщили в компании. Удалено также приложение «Одноклассники». При этом Apple заранее не предупреждала о своих действиях.

«VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple», - говорится в сообщении VK.

Тем не менее, в компании заверили, что приложения продолжают работать на устройствах Android и на Apple (если ранее они уже были установлены). Скачать приложения можно через RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов.

Ранее сообщалось, что Apple оставила без МАХ более 20 миллионов человек в России. Но никаких причин в корпорации не назвали.

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