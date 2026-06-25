Из AppStore пропали VK и «Одноклассники»
Apple не предупреждала об удалении приложений.
Все приложения VK, в том числе «Дзен», «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыка», «VK Знакомства», были удалены из AppStore. Однако «ВКонтакте» все еще можно скачать, сообщили в компании. Удалено также приложение «Одноклассники». При этом Apple заранее не предупреждала о своих действиях.
«VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple», - говорится в сообщении VK.
Тем не менее, в компании заверили, что приложения продолжают работать на устройствах Android и на Apple (если ранее они уже были установлены). Скачать приложения можно через RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов.
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