Общество
25 июня 15:40
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«Вечерняя Казань»

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Мебельщики в Татарстане зарабатывают больше 100 тысяч рублей

Спрос на мебель в Казани за год заметно вырос.

Мебельщики в Татарстане зарабатывают больше 100 тысяч рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Весной 2026 года в Казани мебельный рынок стал активно развиваться. Из мебели жители часто выбирают тумбы (прирост на 15 процентов), подставки и полки (+14 процентов), табуретки (+5 процентов). Уличные лампы стаи покупать на 16 процентов чаще, так же как и декоративное освещение (+3 процента). Декор тоже показывает рост. Например, вазы и кашпо стали брать на 20 процентов чаще, постеры и рамки — на 17 процентов, праздничные украшения — на 13 процентов, выяснили аналитики «Авито Товары» и «Авито Работа».

Спрос на специалистов мебельного производства растет. Самые большие зарплаты мебельщикам готовы предложить в Москве (147 500 рублей в месяц), Санкт-Петербурге (107 628 рублей) и Московской области (106 016 рублей). В топ попали Татарстан с зарплатами в 101 400 рублей, а также Ростовская область — 93 158 рублей.

Ранее были названы самые популярные рабочие профессии среди студентов. В списке – вожатый, официант, арматурщик, сварщик различного профиля, электромонтёр и бармен.

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